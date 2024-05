Schwimmen in Leverkusen und Umgebung Badeerlebnis im Natursee

Baden ohne Chlor, in naturbelassenem Wasser, das hat für manchen einen besonderen Reiz. In Leverkusen gibt es dazu zwei öffentliche Badestellen – den Hitdorfer See und den Großen Silbersee. Dort ist Baden auf eigene Gefahr möglich. Der Fachbereich Medizinischer Dienst hat aus beiden Seen Wasserproben entnommen und untersucht. „Die Befunde waren alle unauffällig, daher kann ab sofort die diesjährige Badeseen-Saison starten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Entsprechend den Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie wird das Wasser an den Badestellen in der Saison jeweils von Anfang Mai bis Ende August in 14-tägigen Abständen überprüft und Proben analysiert. Im Vordergrund steht die Untersuchung auf bakterielle Belastungen anhand der Bestimmung von sogenannten Fäkalindikatoren, also Bakterien, die anzeigen, ob das Badewasser von Mensch oder Tier verunreinigt wurde, heißt es weiter. Enterobakterien wie E.coli oder Enterokokken sind solche Indikatoren. Auch das Risiko einer Blaualgenblüte wird durch Proben abgeschätzt.