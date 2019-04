Ausbildung bei der Sparkasse : „Heute drückt man mal ein Auge zu“

Leverkusen Mitte Mai öffnet die große Ausbildungsmesse Bob ihre Türen. Vorab ist sie auf Tour bei regionalen Unternehmen.

Die Osterferien haben begonnen, viele Abiturienten gehen alsbald in die letzten Wochen ihrer Schulzeit. Und danach? Die Gedanken an die anstehende Arbeitszeit beschäftigen junge Menschen immer länger, berichtet Hans-Dieter Clauser. Schließlich hinterfragten Generationen der heutigen Zeit Arbeit, Freizeit und Gesellschaft sehr stark. 2012 rief der heute 68-Jährige daher die Berufsorientierungsbörse (Bob) in Langenfeld ins Leben. Am Mittwoch, 15. Mai, sind erstmals die Stadt und die Leverkusener Sparkasse vertreten.