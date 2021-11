Bis 30. November : Azubimangel – Stadt Leverkusen dehnt Bewerbungsfrist aus

Leverkusen Für drei Stellen haben sich zu wenig qualifizierte Interessenten gemeldet. Letzte Chance für junge Leute, sich für einen der Ausbildungsplätze zu empfehlen: Bis 30. November nimmt die Stadt noch Bewerbungen an.

Um Personal zu finden, „hat der Fachbereich Personal und Organisation die Werbung intensiviert und arbeitet weiter an der Verbesserung des Personalmarketings“, betont sie. Die Corona-Pandemie hätte keinen erkennbaren Einfluss auf die Auszubildendensuche gehabt – nur in einem Fall sei es denkbar, beim Ausbildungsberuf Fachangestellter für Bäderbetriebe. „Schließlich waren ja auch die Bäder während des Lockdowns lange Zeit geschlossen“, sagt Trick.

Bei den freien Stellen handelt es sich um eine duale Ausbildung – also die Mischung aus Studium und praktischer Ausbildung bei der Stadt: Hierbei können sich Interessierte noch bis kommenden Dienstag, 30. November, für den Bachelor of Arts in Verwaltungsinformatik bewerben. Die Zugangsvoraussetzungen dafür sind ein Abitur oder ein „gleichwertig anerkannter Bildungsstand“ – wie die vollständige Fachhochschulreife, die aus dem schulischen Teil und einem Praktikum oder einer Ausbildung besteht. Außerdem braucht der Bewerber die deutsche Staatsangehörigkeit oder die einer EU-Nation, „da das Studium im Beamtenverhältnis erfolgt“, erläutert Julia Trick. Diese Ausbildungsmöglichkeit bietet die Stadt in diesem Jahr das erste Mal an.