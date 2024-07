Leverkusener Awo stellt neues Programm 2024 vor In der alten Töpferei kann man auch privat feiern

Etwa ein neuer Kochkurs mit sechs Terminen, der sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. „Hier werden die Basics vermittelt mit interessanten Gerichten, die gut und schnell nachzukochen sind“, beschreibt Mirjana Karan, die für den Fachbereich Kochen und Genuss verantwortlich ist. Sie weist außerdem auf einen Upcycling-Nähworkshop hin, wo alte Kleidungsstücke oder Stoffe unter fachkundiger Anleitung in nützliche, attraktive Hingucker verwandelt werden. Neben Schwangerschaftsyoga gibt es künftig für werdende und junge Mütter das Hebammencafé „Herzstück“, in dem Fragen, Problemchen und Sorgen rund um Geburt und das Mamasein zwanglos bei einer Tasse Kaffee besprochen werden können.