Familienzentrum in Opladen : Awo feiert runden Geburtstag

Das Team des Awo-Familienzentrum mit Petra Jennen (in rot) und Axel Vollmer, der das Zentrum 29 Jahre lang geleitet hat. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Seit 40 Jahren bietet das Awo-Familienseminar Weiterbildung und Hilfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Als die Arbeiterwohlfahrt 1979 in der alten Fabrikantenvilla am Berliner Platz ein Familienseminar eröffnete, musste nicht nur ein bedarfsgerechtes Programm auf die Beine gestellt werden. Der erste Einrichtungsleiter Axel Vollmer hat selbst mit angepackt, um die Räume so herzurichten, dass der Kursbetrieb starten konnte. Er ist inzwischen längst im Ruhestand, aber zur Feier des 40. Geburtstages besuchte er seine alte Wirkungsstätte nahm den verspäteten Dank von Petra Jennen entgegen.

Sie sprach bei der Feier, zu der neben Dozenten auch Kooperationspartner und die unverzichtbaren Ehrenamtlichen eingeladen waren, für den Awo-Vorstand, dem sie seit März angehört. Vorher war sie Leiterin der Familienbildungseinrichtung, deren Ausrichtung sie in den vergangenen Jahren geprägt hat. Die beschrieb sie mit dem wenig gebräuchlichen Wort „Herzensbildung“. Denn Bildungsangebote für Familien müssten mehr leisten als reine Wissensvermittlung.

Bei Kochkurs, Gesundheitsprävention, Pekip und erst recht in der Flüchtlingsarbeit sei die Gemeinschaftserfahrung entscheidend. Der Austausch ermögliche Einblick in verschiedene Lebenswelten und über soziale Grenzen hinweg. „Das ist Verarbeitung von Wissen auf ganz anderer Ebene als nur der kognitiven“, stellte sie ihren Schwerpunkt heraus.

Und sie beschrieb, was sich in den vier Jahrzehnten seit Beginn des Familienseminars geändert hat. Damals sei die Awo Vorreiter mit Seminaren zu Lebensfragen, Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung gewesen. In langen Schlangen warteten die Menschen vor dem Haus, um ihre Kinder für die Spielgruppen anzumelden oder ein Frauenseminar zu buchen. Mittlerweile sei das Interesse an persönlicher Weiterentwicklung gesunken, stellte Petra Jennen fest. „Statt Selbstreflexion ist heute Selbstoptimierung angesagt.“

Dazu kommt, dass der Ort für Familienbildung Konkurrenz bekommen hat. Die sehe sie im Fernsehen, Internet, Shoppingmalls, im Ganztag der Schulen und in einer sehr früh einsetzenden, häufig ganztägigen Kinderbetreuung. Da bleibe wenig Freiraum für Kurse mit Herzensbildung. Zumal man heute unter Förderung ein besser, größer, schöner verstehe.

Aber es gab auch gute Entwicklungen. Zum Beispiel wurde die denkmalgeschützte Villa renoviert und auf dem hinteren Grundstück ein Neubau für die Beratungsstelle für Schwangerschaft, Sexualität und Partnerschaft erstellt. Das Außengelände wurde hergerichtet und die alte Töpferei in einen Saal für Kunstausstellungen und größere Gruppenangebote verwandelt.