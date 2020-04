Grünschnittcontainer ab nächster Woche wieder im Einsatz : Avea öffnet das Wertstoffzentrum wieder

Bisher mussten Bürger Grünschnitt und Gartenabfälle selbst zwischenlagern. Ab nächster Woche sind die Grünschnittcontainer der Avea wieder im Einsatz. Genutzt werden darf das Angebot mit ausreichend Abstand zu Nächsten. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Auch die Grünschnittcontainer werden wieder aufgestellt. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rhein-Sieg-Kreis macht der dortige Entsorger RSAG ab Montag Entsorgungsanlagen wieder für private Kunden auf. Ein Beispiel auch für die Leverkusener Avea? Aus der Politik kommt ein lautes Ja. FDP-Ratsherrin Monika Ballin-Meyer-Ahrens schreibt: „Seit dem Shutdown Mitte März wird von der Avea keine Entsorgungsleistung abgesehen von der regulären Müllentsorgung und Sperrmüll angeboten. Angesichts des Frühlings hat es schon in den vergangenen Wochen viel Kritik aus der Bevölkerung gegeben, dass insbesondere Grünschnittcontainer für private Gartenbesitzer nicht angeboten werden.“ Nun gingen die Einschränkungen in die Verlängerung um zwei Wochen. „Die FDP bittet die Avea inständig, die Gartenbesitzer nicht weitere zwei Wochen auf ihrem Grünschnitt sitzen zu lassen, sondern Grünschnittcontainer ab sofort wieder anzubieten.“ An den Containern im Freien sei das Abstandsgebot „problemlos einzuhalten“, die Mitarbeiter brauchten den Bürgern zum eigenen Schutz nicht bei der Entsorgung zu helfen.

Auch Markus Pott von Opladen Plus erinnert Avea-Chef Hans-Jürgen Sprohkamp an eine Bitte seiner Fraktion von Anfang April: Damals hatte OP Plus gebeten, „die drastische Einschränkung“ des Entsorgungsangebotens „durch Alternativlösungen etwas die Schärfe zu nehmen“. Laut Pott hatte die Avea geantwortet, nach Ostern über die Lage erneut zu entscheiden. Pott bittet die Avea, „wohlwollend“ unter anderem dies zu prüfen: Mitnahme von Kartonagen, die während der Wertstoffhof-Schließung neben die blaue Tonne gestellt werden, Aufstellung von Grünschnittcontainern in den Stadtteilen, „betrieben nach dem Drive-in-Prinzip“, also einzeln und der Reihe nach und Sperrmüllabholung häufiger als zwei Mal jährlich kostenfrei in der Zeit der Corona-Krise.

Die Avea erteilt der Politik nun eine Zusage: „Ab Montag wird das Wertstoffzentrum wieder geöffnet“, sagt Sprecherin Anika Hagt. „Allerdings werden gleichzeitig immer nur sechs Fahrzeuge aufs Gelände gelassen. Die Bürger müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.“ Private Anlieferer bittet die Avea a) alleine zu kommen und b) den Müll schon im Auto vorsortiert mitzubringen, um Sortieren und suchendes Hin- und Herlaufen auf der Anlage zu vermeiden. „Wer Altkleider, Glas und Elektrokleingeräte entsorgen möchte, soll dies bitte an den Containern im Stadtgebiet tun, nicht auf dem Wertstoffhof“, bittet Hagt.