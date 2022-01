Tannenbäume am Straßenrand : Avea holt Christbäume in Leverkusen später ab

Tannenbäume in Lützenkirchen Auf dem Bruch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Statt hell erleuchtet in den Häusern liegen die Tannenbäume nun am Straßenrand in Leverkusen und warten auf ihre Abholung. Doch diese verzögert sich in diesem Jahr.