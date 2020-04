Ärger um Entsorgung : Grünschnitt sorgt für säckeweise wilden Müll

Leverkusen Nachdem die Avea wegen der Infektionsgefahr die mobilen Gartenabfall-Sammlungen eingestellt hat, stapeln sich Schnittreste.

Der Frühling naht in großen Schritten, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und die Pflanzenwelt blüht auf. Die Folge ist ein stetig steigendes Aufkommen von Grünschnitt und Gartenabfällen, das abgeholt und entsorgt werden will. Dafür Zuständig ist der städtsiche Entsorger Avea, doch das Unternehmen hat die mobile Grünschnittsammlung über die bekannten Container wegen der Corona-Zwangspause vorläufig eingestellt. Trotzdem stellen viele ihren botanischen Abfall in Säcken verpackt an die einschlägig bekannten Stellen, zum Beispiel am Friesenweg in Opladen oder in Quettingen an der Kolberger Straße.