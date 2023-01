Tatort Leverkusen Mutmaßliche Automatenknacker festgenommen

Die Polizei hat am Freitag in Elsdorf zwei Haftbefehle gegen einen 42-Jährigen und seine Lebensgefährtin (36) in deren Wohnung vollstreckt. Dem Paar wird unter anderem eine versuchte Geldautomaten-Sprengung im Juni 2022 in Küppersteg vorgeworfen. Es agierte in Köln, Leverkusen und Kerpen mit Fokus auf Fahrkartenautomaten. Bereits im Februar sollen die Festgenommenen den frei stehenden Geldautomaten an der Adolf-Kaschny-Straße in Leverkusen aufgebrochen und Bargeld erbeutet haben.