Werkself-Star Exequiel Palacios besucht Fußballcamp in Leverkusen Autogrammstunde mit dem Weltmeister

Der Argentinier, der derzeit an einer Muskelverletzung laboriert und sich im Aufbau für Einsätze in Training und Bundesliga befindet, gilt trotz seiner sportlichen Fähigkeiten und Erfolge als eher schüchtern. So schien er den kindlichen Rummel um seine Person zwar zu genießen und doch nicht ganz zu verstehen. Aber er nahm sich Zeit und schrieb fleißig Autogramme auf Trikots, Fußballschuhe, Karten und Bälle. Unter Xabi Alonso fühle er sich derzeit am wohlsten, und Messi sei schon in seiner Jugend ein Idol gewesen. „Deshalb ist es genial, jetzt mit ihm zusammenzuspielen", sagte er über seinen Kollegen aus der argentinischen Nationalmannschaft.