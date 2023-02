Internistischer Notfall in Leverkusen Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Vermutlich infolge eines internistischen Notfalls ist ein Autofahrer (81) am Mittwoch auf der Burscheider Straße mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geraten und mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen, der sich zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr befand, in eine Klinik. Laut Polizei ist der Mercedes-Fahrer gegen 11.15 Uhr mit einem an der Kreuzung Burscheider Straße/Neuenkamp stehenden Fahrzeug zusammen gestoßen. Anschließend touchierte der Daimler noch weitere Autos, ehe er zum Stillstand kam.