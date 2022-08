Scholz (CDU) telefoniert mir Staatssekretär : Ministerium prüft Autobahnausbau in Leverkusen bis Herbst

Leverkusen Die Planungen zum Autobahnausbau in Leverkusen im Bundesverkehrsministerium sind weiterhin auf dem Prüfstand. Bis zum Herbst sollen jedoch weitere Ergebnisse vorliegen, die dann der Stadt Leverkusen mitgeteilt werden.

Auch das Thema Lkw-Rastanlage habe er angesprochen. Dabei habe er erneut auf den Alternativstandort in Köln-Niehl hingewiesen, der bisher niemals ernsthaft geprüft worden sei. Scholz: „Wenn man wirklich eine große Zahl von Lkw-Stellplätzen abseits von Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe der Autobahn schaffen will, wäre Niehl der geeignetste Standort.“ In diesem Zusammenhang habe er an die Formulierung im Ampel-Koalitionsvertrag erinnert, in dem man „sichere Lkw-Stellflächen an und um Autobahnen (…) ausbauen und telematisch optimieren“ will. Luksic habe zum Ende des Gesprächs versprochen, dass er mit den Verantwortlichen in Leverkusen in Kontakt bleiben werde.