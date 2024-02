Atuobahnausbau in Leverkusen FDP zu A 1-Tunnel: Stadt soll mit Land über Finanzierung reden

Ist es noch nicht zu spät für eine Tieflage, sprich Tunnel, der A1 im Bereich der Stelze? Die FDP ist sich sicher: Da geht noch was. Denn: „In einem Brief an Oberbürgermeister Uwe Richrath hat das Verkehrsministerium in Berlin für Leverkusen eine Möglichkeit aufgezeigt, die große Stelze zu verhindern. Allerdings müsse man schnell sein, wenn man die Planungen noch ändern wolle“, sagt FDP-Kreisvorsitzende Petra Franke. Zwar könne der Bund wegen des Grundsatzes der Sparsamkeit nicht die Mehrkosten für die A 1 in Tieflage finanzieren, „der Brief bestätigt aber, dass das Ministerium offen ist, die Planungen noch zu ändern“, betont die Liberale. „Einzige Bedingung: Stadt und Land müssen die Mehrkosten von nach Presseberichten geschätzt 370 Millionen bis maximal eine Milliarde Euro übernehmen.“ Die FDP fordere deshalb Stadtchef Uwe Richrath und den Leverkusener Landtagsabgeordneten Rüdiger Scholz (CDU) auf, „sich nun endlich und zügig für diese Lösung einzusetzen“.