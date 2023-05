Schon am Mittwoch geht es los ADAC erwartet Autobahn-Staus am Feiertag

Die meisten Staus erwartet der ADAC bereits am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, wenn Berufspendler und Kurzurlauber aufeinandertreffen. „Der Tag vor Christi Himmelfahrt war 2022 sowohl in NRW als auch bundesweit der zweitstaureichste Tag des Jahres“, weiß Suthold. Autofahrer steckten am Mittwoch vor dem Feiertag in Summe 689 Stunden in Stau und stockendem Verkehr fest. Nachmittags staute es sich in Nordrhein-Westfalen zeitweise auf knapp 400 Kilometern.