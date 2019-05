Proteste gegen die Entscheidung : A 1: Neue Raststätte teilweise auf Leverkusener Gebiet

Leverkusen Peter Westmeier von der Initiative „Lev kontra Raststätte“ spricht von einer „Mogelpackung, denn es gibt das Kriterium der Erweiterbarkeit“, die CDU beantragt eine Sondersitzung des Rates: Die Ergebnisse, die das NRW-Verkehrsminisiterium und die Bund-Land-Firma Deges am Dienstagvormittag der Stadt, der Politik und den Bürgerinitiativen vorgestellt haben, stößt nicht auf Gegenliebe.

Demnach soll die Raststätte auf der A 1 in eine Richtung im Bereich des Fester Weg in Lützenkirchen/Steinbüchel entstehen, in die andere Richtung auf Burscheider Areal. Die CDU verlangt in einer umgehenden Reaktion: „Der Rat der Stadt Leverkusen fordert die Stadtverwaltung auf, alle erdenklichen juristischen Möglichkeiten zu prüfen, gegen die Entscheidung der Deges, eine PWC-Rastanlage auf Leverkusener Stadtgebiet zu errichten, vorzugehen. Die Verwaltung möge alle Rechtsmittel, die zur Verfügung stehen, einlegen, um den Bau der Anlage in Leverkusen dauerhaft zu verhindern.“