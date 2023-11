Zivilfahnder nehmen 39-Jährigen in Leverkusen fest Auto-Hehler geht der Polizei ins Netz

Zivilpolizisten haben am Dienstagnachmittag in Wiesdorf einen mutmaßlichen Hehler (39) festgenommen. Die Polizei meldet, der Mann soll mit einer Komplizin (26) einen im Oktober in Freiburg bei einer Probefahrt unterschlagenen blauen Audi RS 3 übers Internet zum Kauf angeboten und dafür Ausweis- und Fahrzeugpapiere gefälscht haben.