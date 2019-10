Autobahn 1 : Lkw umfahren Staus – keine Entlastung für Ausweichstrecken

Leverkusen Der Ausweich- und Umleitungsverkehr von der Autobahn 1 belastet weiterhin auch innerstädtische Straßen und deren Anwohner in Leverkusen stark. Besonders betroffen sind Anwohner der Berliner- und der Burscheider Straße.

„Besondere Sorge machen dabei der Schwerlastverkehr und natürlich die Gefahrguttransporte“, heißt es in einer Ratsanfrage der Fraktion Opladen Plus. „Die Berliner und die Burscheider Straße sind beide eng gesäumt von Wohnanliegern. Sie empfinden diese Verkehre und deren Risiken zu Recht als unzumutbar.“ OP Plus will wissen, ob die Stadt Möglichkeiten sieht, die Anlieger dieser Strecken durch behördliche Maßnahmen zu entlasten.