Opladen : Apotheke in Opladen zu – Ausverkauf bei Farma-Plus

Apotheke in Opladen zu – Ausverkauf bei Farma-Plus

Räumungsverkauf bei der Farma-Plus Apotheke in Opladen. Foto: Sara Hellmann

Opladen Medikamente gibt’s nicht mehr, aber jede Menge Inventar.

(sara) Es gibt eine Apotheke weniger in Opladen. Seid vergangener Woche läuft bei der Farma-Plus Apotheke an der Kölner Straße der Räumungsverkauf. Medikamente sind nicht mehr zu bekommen, dafür altes Inventar wie große und kleine Apothekerflaschen aus durchsichtigem und getöntem Glas oder aus Keramik, wahlweise mit Messlöffeln und ohne, aber meist mit lateinischer Aufschrift, dazu kleine Mörser, alte Metallwaagen, Kisten und verschiedene Kommoden und Regale, auch ein Kühlschrank mit Notausgangaufkleber steht an der Straße.