Im Künstlerbunker : Viele Künstler, ein „Augenblick“

Den „Augenblick“ festgehalten: Friedrich Engstenberg, Rolf Wetter, Johannes Seibt und Harry Plein (v. li.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Am Sonntag eröffnen die Künstler im Opladener Bunker ihre Schau zum Thema „Augenblick“, die auch in der Kunstnacht geöffnet ist.

Wie lang ist ein Augenblick? So lange wie die Entscheidungsphase bei der Entwicklung eines Bildes? Ist es das Konservieren eines flüchtigen Moments, eines Gedankens oder einer Erinnerung? Antworten geben die Bunker-Künstler in einer Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Augenblick“, die am Sonntag beginnt.

Für Jo Seibt ist es nur der Bruchteil einer Sekunde, so lang wie ein Blitz, der das Dunkel plötzlich gleißend hell macht, sich kurz abschwächt und verschwindet. In 60 Einzelaufnahmen hat er diesen „Flash“-Ablauf aufgereiht. In der Fotografie geht es ohnehin immer um das originale Festhalten eines realen Augenblicks wie der Gast Jürgen Dehniger weiß. Er füllte eine alte Munitionskiste mit verschrotteten Film-Hülsen und spielt damit auf die Redewendung „ein Foto schießen“ an.

Info Ab Sonntag im Künstlerbunker Die Ausstellung „Augenblick“. wird am Sonntag, 29. September, um 11.30 Uhr im Künstlerbunker, Karlstr.5, eröffnet und ist bis 12. Oktober mi/fr/sa 16 bis 18 Uhr zu sehen. Ausstellung und Ateliers sind in der Kunstnacht am 11. Oktober offen. Katharina Meierjohann ist dann parallel auf Tour und zeigt ihre Bilder in der Sparkasse Leverkusen.

Sogar der Grafiker Harry Plein benutzte dieses Medium. Allerdings sind es nicht eigene Aufnahmen, sondern historische Abzüge vom Flohmarkt mit unbekannten Menschen, die er in kleine Obstkistchen klebte. Während das Foto Menschen noch nach 100 Jahren so zeigt wie sie einst aussahen, verzerrt und verblasst es in der Erinnerung. Das zeigen seine Radierungen zum Thema.

Bei Jutta Schmücking ist der Moment zu sehen, in dem sie den Arbeitsprozess des Collagierens stoppt und sich für eine Aussage entscheidet. Bei Rolf Wetter ist es ähnlich, nur dass mitunter das zufällige Chaos von Schnipseln, bemalten Holzteilen und Gebrauchsgegenständen auf seinem Arbeitstisch die zündende Idee für eine Assemblage zündete. In der abstrakten Arbeit von Helmut Hungerberg mag man gleich vier mögliche Varianten solcher Entscheidungsmomente entdecken.

Christine Kamps hat, neben ab­strahierten Köpfen mit Augen, die ohne Pupillen ins Leere oder in sich hinein blicken, die aktuelle Reizüberflutung thematisiert und konsequenterweise ein modernes Medium gewählt. Auf einem IPad sind digital erstellte Zeichnungen zu sehen, die in fast unerträglicher Schnelligkeit wechseln. Die Metall­skulpturen von Friedel Engstenberg ruhen dagegen in sich. Genauso wie die weiß eingegipste und in Falten gelegte Lederschürze von Christof Lungwitz, die zu schweben scheint wie ein fallendes Laken. Bei Lüder Seedorf, der grobe Holzteile wie Kinderbauklötze bemalte und genauso auftürmte, ist es der Kippmoment, wenn das oberste Element so weit wie möglich herausgeschoben wird. Bei Peter Kaczmarek ist es die skurrile Beschreibung vergangener Augenblicke auf fiktiven Postkarten oder Tagebuchseiten. Der Betrachter muss näher treten und sich die Zeit zum Lesen nehmen.