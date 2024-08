Fotos aus Leverkusener Naturparadies Zecke und Libelle gestochen scharf

Es ist nur ein Handgriff, und schon hat Sascha Eilmus von der Offenlandstiftung Leverkusen eine der grün-schwarzen Raupen in seinem Kescher. In der Buchsbaumhecke scheint es genügend davon zu geben, und doch sieht sie grün und gesund aus. Nicht kahlgefressen wie so manches Gerippe in Parkanlagen, wo sich die Zünsler ausgebreitet haben. „Warum hält sich die Hecke hier?“ fragt er die Besucher, die zum Tag der offenen Pforte an den Teich der Gronenborner Mühle gekommen sind, um sich über Tier- und Pflanzenwelt in Leverkusens ältestem Naturschutzgebiet zu informieren. Die Antwort gibt er gleich selbst. Im Gegensatz zum Stadtgarten trifft der von Hobbygärtnern gefürchtete Buchsbaumzünsler hier auf genügend Beutegreifer und Parasitoide, die den Bestand kontrollieren. „Eine Leistung, die die Natur vollbringt, wenn sie im Gleichgewicht ist“, sagt Eilmus und lenkt die Aufmerksamkeit auf weitere kleine Bewohner des „Lebensraums Gronenborn“. Zecken zum Beispiel, wie der heimische Holzbock, die sich zwar nicht ganz so leicht finden lassen.