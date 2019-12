Ausstellung über die Städtepartnerschaft mit Schwedt : 30 Jahre Stadtgeschichte in Bildern

Käthe Steinke und Peter Franz engagieren sich für die Städtepartnerschaft und wollen die Menschen der beiden Städte miteinander verbinden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Besucher der Bücherei in der Rathausgalerie können einen Spaziergang durch die Partnerstadt Schwedt unternehmen.

Käthe Steinke ist begeistert von Leverkusens deutscher Partnerstadt an der Oder. „Diese Stadt liegt mir am Herzen“, sagt sie über Schwedt. 48 Mal war sie in den vergangenen 30 Jahren schon dort, hat die Veränderungen („nicht nur die baulicher Art“) nach der Wende erlebt und wäre sicher noch öfter gereist, wenn nur die Entfernung nicht so groß wäre. „Letztes Mal haben wir elf Stunden für die Rückfahrt gebraucht“, stöhnt sie, und plant dennoch bereits den nächsten Besuch.

In ihrer Eigenschaft als erste Vorsitzende des Freundeskreises Leverkusen/Schwedt hat sie gedanklich bereits mit den Vorbereitungen für die nächste Bürgerreise zum Schwedter Stadtfest Ende September 2020 begonnen. Die großformatige Einladung an alle steht auf einer Staffelei in der Stadtbibliothek Leverkusen. Sie ist Teil einer Ausstellung über dieses besondere Stückchen Erde in der Uckermark.

Info Besichtigung in der Stadtbibliothek Die Schwedt-Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in der Rathaus-Galerie zu sehen: Dienstag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr, Samstag, 11 bis 14 Uhr, Sonntag/Montag geschlossen.

Die Tafeln mit Bildern und Beschreibungen von der beeindruckenden Landschaft des Nationalpark Unteres Odertal, den Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und den Menschen laden ein zum „Stadtspaziergang durch die Nationalparkstadt Schwedt/Oder“ – ganz ohne die Beschwerlichkeiten der langen Reise auf sich zu nehmen. Oder als Appetithäppchen für alle, die diese Chemiestadt und ihre hügelig-ländliche Umgebung noch nie besucht haben.

In der Endmoränen-Landschaft sind kleine Feuchtbiotope entstanden, Kilometer lange, von Linden und Kastanien gesäumte Chausseen verbinden die Ortschaften. In der Auenlandschaft zwischen zwei parallelen Wasserwegen hat sich ein einmaliger Reichtum an Flora und Fauna entwickelt. Besucher können geführte Kanutouren in den Nationalpark unternehmen oder sich im Oder-Aquarium den Fischreichtum des Flusses aus der Nähe ansehen.

Die Tafeln geben Einblicke in die alte Kunower Dorfkirche und ihre Geschichte oder ins Stadtmuseum, wo bekannte Leverkusener Gesichter zu erkennen sind auf den Fotos, die beim Fest zur 30-Jährigen Städtepartnerschaft im September aufgenommen wurden. Musikschulleiter Jürgen Ohrem und das Klezmer-Ensemble crazy frailach spielten dort bei der Feier. Auf barocken Spuren lässt sich „Lustwandeln“ im historischen Park und zu den erhaltenen Bauten Berlischky-Pavillon oder Schloss Monplaisir. Es wird ein Einblick gewährt in das jüdische Leben in Schwedt mit Synagoge, Ritualbad und Synagogendienerhaus.