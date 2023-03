Ausstellung in Leverkusen Was vergewaltigte Frauen anhatten

Als Opfer einer Vergewaltigung mitunter als erstes nach der getragenen Kleidung gefragt zu werden, klingt schockierend. Schließlich wird dadurch der Betroffenen unweigerlich eine Mitverantwortung suggeriert. So befremdlich sich das anhöre, sei es doch eine bittere Realität für viele Opfer sexueller Gewalt, erzählte am Donnerstag Sabine Rusch-Witthohn vom Vorstand des Frauen-Notruf Leverkusen. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung „What were you wearing? – Was hattest du an?“ in der Wiesdorfer Hauptstelle der Stadtbibliothek.