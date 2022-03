Ausstellung im Kunstverein Leverkusen : Künstler malt sich Schicht für Schicht zum Glücksmoment

Leverkusen-Schlebusch Beim Kölner Künstler Stefan Steiner entsteht Bildgebung aus dem ständigen Dialog mit der Farbe. Der Leverkusener Kunstverein zeigt eine Auswahl seiner Werke.

„Nahherangehen“ hat er diese Präsentation überschrieben, und diese Empfehlung gilt nicht nur für die kleineren und luftigeren Aquarelle, sondern ebenso für die farbintensiven Acryl-Bilder, die eigentlich Bildkörper sind, die in einigen Zentimetern Abstand vor der Wand schweben. Steiner malt nicht auf Leinwand, sondern auf dünnes Holz, hinter das er einen geschlossenen Körper gebaut hat. Eine einzige Arbeit im hinteren Raum ließ er seitlich offen, so dass die Besucher einen Eindruck von der Bauweise bekommt.

Was alle Acrylbilder verbindet, ist der immer gleiche dynamische Schwung, in dem der Farbauftrag erfolgt. Halbkreise und fast geschlossene Kreise, die teils genau die Pinselstrukturen erkennen lassen, entsprechen dem eigenen Bewegungsradius des ganzen oder des Unter-Armes. „Man soll sehen wie die Farbe aufgetragen wird“, sagt Stefan Steiner. Was die durchweg abstrakten Arbeiten in ihrer Aussage und dem Wecken von Emotionen unterscheidet, ist die Kombination dieser Farben. Bei den ersten 30 Schichten sei er noch alleine und könne tun was er wolle, beschreibt der Künstler, der auch Kunstbücher gestaltete oder in einem Schweizer Gemeindehaus ganze Wände konstruiert und mit gemalten Holzquadraten gestaltet hat.