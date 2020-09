Farbenfrohe Bilder, die ein Lächeln auf die Gesichter zaubern : James Rizzi – der „Botschafter der Freude“

Leverkusen Galerie „scivola“ zeigt farbenfrohe Bilder des verstorbenen Künstlers, die dem Betrachter ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Bis zum 26. September ist die Ausstellung zu sehen, der Eintritt ist frei.

„Lässt man sich auf die Welt Rizzis ein, taucht man in ein Meer von Farben, das endlos scheint. Die Farben brillieren, machen glücklich“, schwärmt Thomas Dröll, der zur Kunstnacht 2019 mit seiner Gesellschaft „scivola“ einen neuen Anziehungspunkt im Schlebuscher Herkenrath Hof geschaffen hat. Deren Ziel ist es, Menschen zu Austausch, Begegnung und Erlebnis anzuregen. „Scivola“ ist Esperanto und bedeutet so viel wie Neugier, und die genau ist nämlich das Transportmittel für dieses Vorhaben. Was eignet sich da besser als Kunst, um Neugier zu wecken, zum Nachdenken und zu Diskussion anzuregen. Neben halbjährlichen Ausstellungen sollte das auch in Workshops zur beruflichen Orientierung für Schüler, beziehungsweise Studenten geschehen – so der Plan. Dröll nennt Rizzi einen „internationalen Botschafter der Freude“, dessen Konsulat das Atelier, dessen Friedenssoldaten Pinsel und Farbtuben waren. Seine Argumente hießen endlose Kreativität, eine schier unbegrenzte Farbigkeit und immerwährende Freude am Malen. Wiederkehrende Formen und Figuren machen seine Bilder unverwechselbar. Dazu zählen die Vögel, die Ufos, Sonne, Mond und immer wieder Menschen. Sie bevölkern die turbulente Rizzi-Welt, deren Zentrum New York ist.