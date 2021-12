Deutsch-Japanische Ausstellung in Leverkusen : 1100 verklebte Silber-Buchstaben

Info

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Resonances of DiStances Vol. 5“ wird diesen Donnerstag, 2. Dezember, von 17 bis 21 Uhr beim Kunstverein Leverkusen in den Remisen von Schloss Morsbroich (Gustav-Heinemann-Straße 80) eröffnet. Sie ist von Sonntag an bis zum 19. Dezember und vom 7. bis 16. Januar zu besichtigen.

Hintergrund Das Projekt „Resonances of DiStances” thematisiert die individuellen „Grenzen” und transkulturellen Erfahrungen einiger der japanischen Künstler, die in Düsseldorf und NRW tätig waren oder sind.