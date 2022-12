Ausstellung in Leverkusen Werke von Krieg, Fantasy und Selbstfindung

Im Jahr 2020 war Katharina Büttgen in Minsk zu Besuch und hat dort hautnah erlebt, mit welcher Härte gegen die Demonstranten bei den Protesten gegen Lukaschenko vorgegangen wurde. Vor allem erschütterte sie die Behandlung von Frauen, die von ihren Kindern getrennt, geschlagen und misshandelt wurden. Als Künstlerin musste die diese Eindrücke einfach bildnerisch verarbeiten. Die Ergebnisse sind in der Galerie Künstlerbunker Karlstraße zu sehen, wo am Samstag, 17. Dezember, zum dritten Mal eine „Serenade“ veranstaltet wird.