Ausstellung über Reichskanzler in Opladen : Blick zurück in die Weimarer Republik

Friedrich Ebert war der erste Reichspräsident der Weimarer Republik. Die nach ihm benannte Gedenkstätten-Stiftung hat die Wanderausstellung über die Reichskanzler konzipiert, die demnächst in der Villa Römer in Opladen zu sehen ist. Foto: Bundesarchiv

Leverkusen Der Opladener Geschichtsverein zeigt in der Villa Römer die Lebensbilder von zwölf Reichskanzlern – eine Wanderschau der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte.

Die Reichspräsidenten der Weimarer Republik sind heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Doch was können wir von ihnen lernen? Der Opladener Geschichtsverin will daruf eine Antwort in Form einer Ausstellung ab dem 11. April in der Villa Römer geben.

Rund 750 Fotos von mehr als 60 Leihgebern, darunter zahlreiche aus Privathand, die noch nie gezeigt wurden, dokumentieren zwölf höchst unterschiedliche Biographien, in denen sich die deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik Deutschland widerspiegelt. Diese Ausstellung der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte zeigt der Opladener Geschichtsverein an der Haus-Vorster Straße 6 unter den aktualisierten pandemiebedingten Einschränkungen.

Info Matinée mit Vortrag zur Eröffnung am 11. April Was Ausstellung „Die Reichskanzler der Weimarer Republik. Zwölf Lebensläufe in Bildern“ Wann 11. April bis 29. August, samstags 15 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 16 Uhr. Wo Villa Römer, Haus-Vorster Straße 6, Leverkusen-Opladen Wie viel Eintritt: 4 Euro Wie Anmeldung unter Telefon 02171 47843 oder https://ogv-leverkusen.de/programm/veranstaltungsanmeldung/. Gilt auch für die Matinée am Sonntag, 11. April, 11 Uhr. Die Matinée verfolgen lässt sich auch online per Zoom (https://zoom.us/j/92567173869?pwd=S0JjYm1IeS9weG0yMzZRTytZbjVZdz09, Meeting-ID: 925 6717 3869, Kenncode: 584175) oder auf www.facbook.com/OGV.Lev.

Zwischen der Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar am 6. Februar 1919 und dem Beginn der Hitler-Diktatur am 30. Januar 1933 haben zwölf Reichskanzler die Weimarer Republik regiert. Dabei sagt die Kürze oder Länge einer Amtszeit grundsätzlich nichts über die Qualität eines Amtsinhabers aus. Die vielen Kanzlerwechsel der ersten deutschen Demokratie resultierten aus der äußerst schwierigen außen- und innenpolitischen Lage Deutschlands nach 1918. Die erdrückenden wirtschaftlichen, sozialen und mentalen Folgelasten des verlorenen Ersten Weltkrieges erschwerten den Aufbau einer stabilen Demokratie sehr.

Die Ausstellung konzentriert sich nicht auf die kurze Tätigkeit an der Spitze der Reichsregierung, sondern präsentiert die kompletten Lebensläufe von Philipp Scheidemann, Gustav Bauer, Hermann Müller, Constantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm Cuno, Gustav Stresemann, Wilhelm Marx, Hans Luther, Heinrich Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher. Sie gibt damit den Reichskanzlern, ihrer Persönlichkeit und ihren politischen Vorstellungen Gesicht und Stimme zurück.

Die Öffnungszeiten sind samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 16 Uhr. Abweichende Besuchszeiten und Führungen nach Vereinbarung. Der Eintritt kostet 4 Euro. Besuche der Ausstellung sowie Führungen sind vorerst nur möglich nach Anmeldung unter Telefon 02171 47843 oder https://ogv-leverkusen.de/programm/veranstaltungsanmeldung/. Interessenten bekommen dann einen Besuchszeitraum mitgeteilt.

Anstelle einer Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 11. April, 11 Uhr, in der Villa Römer – Haus der Stadtgeschichte –, Haus-Vorster Straße 6, Leverkusen-Opladen, und per Online-Übertragung eine Matinée zu der Reichkanzler-Schau statt. Den Einführungsvortrag hält Prof. Dr. Bernd Braun, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Stellvertretender Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg, die musikalische Umrahmung liefert die Musikschule Leverkusen.

(bu/gut)