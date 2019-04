Ausstellung in Schlebusch : Tierische Werke der Eloba-Malschule

Ellen Loh-Bachmann (links) und Angelika Keil laden zur 22. Jahresausstellung der Eloba-Schule für Malerei ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch 15 Mal-Schülerinnen zeigen in einer Ausstellung in der evangelischen Friedenskirche ihre Kunst. Das Motto: „Tierisch, Tierisch.“

Ein kleiner Esel im unteren linken Bildviertel scheint mit dem Hintergrund in verschiedenen Brauntönen fast zu verschmelzen. Dieses kleine Bild von Sabine Richter hat schon früh den ersten Anstoß gegeben zum Gemeinschaftsthema der 22. Jahresausstellung der Eloba-Malschule.

15 Schülerinnen haben sich, dem jeweiligen Ausbildungsstand entsprechend in unterschiedlichen Techniken beteiligt und hatten kein Problem damit, die Vorgabe auf ihre Weise zu erfüllen. Karin Unshelm hat als Neuling mit dem obligatorischen Tontopf in Kohle begonnen und für diese Schau bereits ersten Früchte-Stillleben geschaffen, in die sich kleine Tierchen hineingeschlichen haben.

Info Ausstellung ist bis 28. April zu sehen Die 22. Jahresausstellung der Eloba-Malschule „Tierisch, Tierisch“ wird am Sonntag, 7. April, um 16 Uhr in der Evangelischen Friedenskirche eröffnet und ist bis 28. April zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag (außer Gründonnerstag) 18 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 13 Uhr.

Sechs Malerinnen haben bereits das ganze Pensum der Ausbildung absolviert, malen aber immer noch gerne in der Gruppe unter dem hilfreich-kritischen Blick ihrer Lehrerin Ellen Loh-Bachmann. Das sind zum Beispiel Patricia Dick, die farbige Chinesische Drachenboote zeigt oder Maria Junglas mit ihren stark abstrahierten Varianten von Tierbildern und Vera Leweke, bei der dieses Mal der Wurm drin ist in allen großformatigen Motiven. Ebenso Karin Rheingans, die mit Ölfarben Tiermasken aus drei verschiedenen Erdteilen kreiert hat, und Jeanine Weber mit ihrer Lesart von Inklusion. Eine Elefantenherde hat einen Gepard in ihrer Mitte aufgenommen, der nun zart und klein zwischen den Dickhäuterpopos davon marschiert.

Ausgelernt hat auch Themengeberin Sabine Richter, die eine Art Buchillustration von Paddington schuf und Schaufensterpuppen mit dem Lacoste-Krokodil im Hintergrund thementauglich machte. Alle anderen liegen mit ihrer Ausbildung irgendwo dazwischen. Margret Heß hat ihren Frauenakten dicke schwarze Spinnen aufgesetzt, während Marion Karlhofer einem surrealistischen Kopf die Fischgräten als Ohrring anhängt. Angelika Keil mag Schuhe, die sie weithin sichtbar ins Bildzentrum setzt, um sich dann durch entsprechende Zutaten tierische Sprachwitze erlaubte. Ein Kätzchen in den roten Pumps wurde zum „Catwalk“ oder die Natter, die sich um schwarze Stiefel windet zum „Schlangenschritt“.