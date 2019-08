Ausschreibung läuft : Neue Technik für den Ratssaal

Der Ratssaal ist fast zehn Jahre alt, die Technik auch. Deswegen will die Stadt die Medientechnik im Ratssaal und in den Sitzungs- und Besprechungsräumne im Wiesdorfer Rathaus erneuern und anpassen lassen.

So steht es im Amtsblatt der Stadt für eine öffentliche Ausschreibung. In der heißt es: „Die Stadt Leverkusen modernisiert verschiedene medientechnische Anlagen für die Sitzungsräume des Rathauses. Dabei sind neue medientechnische Einrichtungen zu liefern und zu installieren, Softwareprodukte zu liefern, installieren und in Abstimmung mit dem Nutzer zu konfigurieren sowie in vorhandene Systeme zu integrieren.“ Vorbereitende Installationsarbeiten „wie die Installation von Bodentanks und Leitungsverlegungen“ seien bereits ausgeführt worden.