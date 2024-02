Junge Leverkusenerin setzt sich für andere ein „Zonta Club“ ehrt engagierte 17-Jährige

Besonders überzeugt habe in ihrer Bewerbung sowohl die „differenzierte Sichtweise auf die Gleichstellung der Frau in Deutschland als auch die aus ihrer Sicht notwendigen Veränderungen, um Frauen im Beruf zu stärken und zu fördern“, begründet die Leverkusener Zonta-Club-Präsidentin Ulrike Hoehne-Hückstädt die Wahl der siebenköpfigen Jury. Am Donnerstag wurde in den Räumen des Kunstvereins Leverkusen in den Remisen von Schloss Morsbroich der YWPA-Award übergeben, der mit einem Preisgeld von 500 Euro verbunden ist.