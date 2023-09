Ausbildungsstart in Leverkusen In der Sparkasse geht es „familiär“ zu

Wie in vielen anderen Betrieben begann auch bei der Sparkasse Leverkusen am ersten September das neue Ausbildungsjahr. Die Bank konnte zwar auch in diesem Jahr alle 14 Ausbildungsplätze besetzen, doch der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar, berichtet Monica Cocoo. Sie ist die Abteilungsdirektorin des Personalbereichs. „Es ist herausfordernd, Nachwuchs für den Beruf der Bankkauffrau, des Bankkaufmanns zu gewinnen.“ Das zeige sich vor allem bei den Bewerbungen.„Es kommen zum einen weniger Bewerbungen rein, zum anderen sinkt die Qualität der Bewerber.“ Verantwortlich ist laut Cocco nicht nur der demographische Wandel, sondern auch das Bildungssystem.