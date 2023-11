Ausbau der Endhaltstelle in Leverkusen Linie 4 fährt halbes Jahr nicht bis Schlebusch

Die Endhaltestelle der Linie 4 gehört in ein größeres Ausbaupaket der KVB, Im Frühjahr hatte der Rat der Stadt Köln den Ausbau der Bahnsteige der 6 Haltestellen Schlebusch, Odenthaler Straße, Leuchterstaße, Am Emberg, Von-Sparr-Straße und Stegerwaldsiedlung für die Kapazitätserweiterungen auf den Linien 4, 13 und 18 beschlossen. „Die Gesamtkosten dieser zweiten Bauphase (Planungs- und Baukosten) vor Förderung betragen voraussichtlich ca. 11,2 Mio. Euro netto“, heißt es im Beratungspapier für den Kölner Rat. Grund für die Erweiterungsarbeiten in Schlebscuh und an den Kölner Haltestellen: „Die Fahrgastzahlen der Stadtbahnlinien 4, 13 und 18 sind in den letzten Jahren stark angestiegen. In der Folge übersteigt die Nachfrage, insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten, auf größeren Streckenabschnitten die derzeitigen Kapazitäten.“ Der Haken: Taktverdichtungen sind laut der Stadt Köln wegen der aktuellen Fahrplantrassen nicht möglich. Die notwendigen zusätzlichen Platzkapazitäten sollen mit einem geänderten Fahrzeugkonzept zur Verfügung gestellt werden. Künftig werden die Züge rund 70 Meter lang sein. „Mit dem Einsatz der neuen Züge lässt sich die Kapazität um rund 20 Prozent erhöhen. Voraussetzung dafür sind Bahnsteige mit einer Länge von mindestens 60 Metern. Auch die an der Endhaltestelle in Schlebusch.