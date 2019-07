Autoaufbruch an der Unstrutstraße (Symbolfoto). Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Polizei

Rheindorf (bu) Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag auf der Unstrutstraße den Aufbruch eines BMW 435d beobachtet haben.

Nach ersten Ermittlungen entwendeten Unbekannte das Lenkrad des Autos und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit an der Unstrutstraße Fensterklirren gehört oder verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0221 229-0.