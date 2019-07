Vandalismusschaden : Aufzug am Bahnhof Opalden: Türe ist zerstört worden

Opladen Am Freitagmorgen „hat er noch funktioniert. Von der Arbeit aus Köln zurückgekehrt dann dieses Bild: eine völlig demolierte Tür oben am Aufzug im Treppenturm“, meldet FDP-Ratsherr Friedrich Busch.

Es ist nicht der erste durch Gewalt entstandene Schaden in diesem Umfeld. Erst Anfang Februar rissen Unbekannte die Steuerungseinheit des Lifts an der Rolltreppe raus. Zudem wurde eine Scheibe am Geländer zerstört, das Gummi am Handlauf einer Rolltreppe teils herausgerissen. Dennoch sagte die Bahn: Der Bahnhof Opladen sei im Grunde kein Vandalismus-Schwerpunkt. Damals hatte die Bahnstadt die Scheibe und die Rolltreppe reparieren lassen, die Bahn den Aufzug. Beim jüngsten Bahnstadt-Mittwoch hatte es geheißen: Das Fahrradparkhaus in der Rampe zur Bahnhofsbrücke bekomme im Erdgeschoss zur Aufzugseite einen Aufenthaltsraum für die Wupsi-Fahrer. Dieser soll mit großen Glasscheiben versehen werden. „Auch um eine gewisse Abschreckung zu erreichen“, sagte Andreas Schönfeld von der Bahnstadt. Durch den Gedanken, sie könnten beobachtet werden, sollen Täter etwa von Graffiti oder Sachbeschädigung abgehalten werden, hofft die Bahnstadt. Zudem werde der Bahnhofsbereich durch die künftige Bebauung stärker belebt. Auch das könne Täter abhalten.