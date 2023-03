Leverkusen in Bewegung Muskeln stählen, CO2 sparen – Aufruf zum Stadtradeln

Ist der Drahtesel schon frühlingsfit? Bis zum 21. Mai haben Leverkusener noch Zeit, ihr Fahrrad startklar zu machen fürs diesjährige Stadtradeln. Das, wirbt Umweltdezernent Alexander Lünenbach, „ist eine gute Gelegenheit, mal wieder das Rad aus Keller oder Garage zu holen und einfach loszuradeln. Ob zum Brötchenholen oder zur Arbeit – Ziel ist es, in den 21 Tagen alltägliche Wege mit dem Rad zu fahren. Jeder Kilometer zählt, ist gut fürs Klima und für die Gesundheit.“ Und auch für Leverkusen auf dem Weg zur Fahrradstadt. Denn die geradelten Kilometer der Teilnehmer an der Aktion gehen in den Wettbewerb mit anderen Kommunen. Seit 2016 nimmt die Stadt regelmäßig an der Aktion teil. Mitmachen kann dabei jeder Bürger, aber auch alle, die in Leverkusen arbeiten, studieren, zur Schule gehen oder einem Leverkusener Verein angehören – einzeln oder als Team. Interessierte können sich ab sofort fürs dreiwöchige Stadtradeln anmelden. Terminiert ist die Aktion vom 21. Mai bis zum 10. Juni. „Der eigentliche Gewinn liegt in den eingesparten CO-Emmissionen“, betont Christiane Jäger, Chefin des städtischen Fachbereichs Mobilität und Klimaschutz. Weitere Infos und die Anmeldung unter www.stadtradeln.de/leverkusen.