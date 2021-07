Schockanruf in Leverkusen : Aufmerksame Ehefrau entlarvt Trickbetrüger

Rheindorf Der Versuch eines unbekannten Telefonbetrügers, einem Senioren durch einen Schockanruf Geld aus der Tasche zu ziehen, ist von dessen Ehefrau vereitelt worden.

Der Unbekannte hatte sich am Montagnachmittag am Telefon gegenüber dem 84-Jährigen als Polizist ausgegeben. Angeblich soll der Sohn des Rheindorfers einen tödlichen Autounfall verursacht haben. Er müsse in Untersuchungshaft, wenn der Senior nicht eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro bezahle. Der 84-Jährige geriet zunächst in helle Aufregung, nachdem er im Hintergrund eine weinende Person gehört hatte. Glücklicherweise wurde seine Ehefrau auf das Telefonat aufmerksam und rief gleichzeitig ihren Sohn an. Der war wohlauf und wusste nichts von einem Unfall. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.