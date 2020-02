Offene Stadtführungen : Auf Spurensuche in Leverkusen

Erinnerung an eine vergangene Epoche: Das Kolonie-Museum zeigt, wie es früher in einer Wohnung ausgesehen hat. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Offene Stadtführungen am Wochenende beschreiben die historischen Entwicklungen der Viertel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ella Wiesenhütter

Vom historischen Leverkusen, aber auch von der derzeitigen Entwicklung der Stadt und ihres Umlandes berichten die Gastführer der Gruppe „Gastführer/innen Leverkusen und Bergisches Land“. Die zertifizierten Städteführer begleiten die Teilnehmer auf einer Stadtführung durch die verschiedenen Stadtteile Leverkusens, oder aber auf informative Touren zu beispielsweise Architektur oder Technik. Es gibt samstags und sonntags offene Führungen, die um 14 Uhr beginnen, allerdings müssen die Teilnehmer bei ihrem Gastführer ein Ticket kaufen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Führung für eine private Gruppe zu buchen.

Die Samstagstouren stehen unter dem Thema „Spurensuche in Leverkusen“ und dauern eineinhalb Stunden, während die Sonntagstouren auch länger sein können. Die nächstmögliche Führung am Sonntag, 16. Februar, unter dem Thema „Natur und Kultur in Schlebusch“ kostet 7,50 Euro und beginnt am Dhünnberg 38. Die Gastführerin Gabriele Nebelin leitet den Spaziergang an der Dhünn, bei dem die Teilnehmer das Projekt „Renaturierung des ersten Flusses in NRW“, sowie die Funktion der Brut- und Zählstation an der Dhünn kennenlernen werden. Außerdem wird Nebelin über die Bedrohung und den Nutzen von Überschwemmungen aufklären.

Eine weitere Sonntagstour findet am 1. März statt, unter dem Titel „Technik und Kultur in Schlebusch“. Beginnend am Sensenhammer, Freudenthal 68, wird der Gastführer die Interessenten in das Wehr am Sensenhammer begleiten und die Funktionsweise eines Wehrs erklären. Außerdem wird er auf die unaufhaltsame Veränderung des Industriezeitalters zu sprechen kommen.

Zudem lädt „Gästeführer/innen Leverkusen und Bergisches Land“ am darauffolgenden Sonntag, 8. März, zur Kolonie-Tour ein. Neben dem Wohnen in Wohnsiedlungen, sogenannten Kolonien, wird auch thematisiert, wie die Duisbergs vor rund 100 Jahren das Leben der Bayer-Mitarbeiter strukturierten. Treffpunkt ist der Haupteingang des Forums, Am Büchelter Hof 9.

Die nächste Samstagstour findet am 7. März statt und führt die Teilnehmer nach Opladen. Der Stadtteil gehört zu den jüngsten in Leverkusen und war Sitz vieler Institutionen. Die Gruppe trifft sich an der Villa Römer, Haus der Geschichte, Haus-Vorster-Str. 6.

Auf dem Spaziergang erzählt der Gästeführer etwas über die Geschichte Opladens, informiert aber auch über aktuelle Tipps zur Freizeitgestaltung, Kultur, Essen und Unterhaltung. Ab dem zweiten Halbjahr gibt es zudem die Möglichkeit, die neue Feuerwache an der Edith-Weyde-Straße in Begleitung eines Gastführers zu besichtigen. Die Angebote der „Gastführer/innen Leverkusen und Bergisches Land“ sind auf das gesamte Jahr verteilt und umfassen von Juni bis Oktober auch Radtouren.