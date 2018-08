Junges Kino : Auf großer Tour im Namen der Liebe

Leverkusen Alica Büchel und Timm Hoffmann reisen für ihren Film „Heimatliebe“ im Camper durch Deutschland und sprechen über Beziehungen.

In Großstädten wie Hamburg, Stuttgart oder München ist ein Halt geplant. Dort sind sie unter anderem mit Gesundheitsmediziner Rüdiger Dahlke, Psychotherapeutin Stefanie Stahl und anderen Fachleuten verabredet, um über das Thema zu sprechen, dass sie am meisten beschäftigt: die Liebe. Insgesamt sollen acht Beziehungs-Experten in ihren Wohnzimmern zu Wort kommen. Aber nicht nur Fachleute, sondern auch Ehepaare mit langer oder kurzer Verbindung sollen ihre Erfahrungen schildern und vor einer Kamera offenbaren, erklärt die Opladener Schauspielerin und Yogatrainerin Alica Büchel. In zwei Monaten soll so ein Film über den „unersetzbaren Wert von menschlichen Beziehungen“ entstehen, der im Frühjahr deutschlandweit in die Kinos kommt. Dazu gibt es ein online-Programm mit dem Titel „Die Liebesbibel“. Aktuell wird über Crowdfunding Geld gesammelt. Bislang sind 1000 Euro zusammengekommen.