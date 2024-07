Radtour zur Erinnerung an Leverkusener Geschichte Auf den Spuren jüdischen Lebens

Dabei stellte sich einmal mehr heraus, was Historikern wie Reinhold Braun vom Bergischen Geschichtsverein bereits seit längerer Zeit klar ist: Die Menschen in der Stadt wissen oftmals nur sehr wenig, zumeist sogar gar nichts von der auch jüdischen Vergangenheit ihres Wohnorts. „Die Leute haben mir häufig gesagt, dass sie sich wenig mit der jüdischen Geschichte in Leverkusen befasst haben“, berichtete Braun nach der Tour mit insgesamt acht Stationen. „Dementsprechend waren sie sehr verblüfft über das, was wir erzählt haben.“ Zu den Tour-Guides mit entsprechendem Vorwissen zählten neben Braun die Historikerin Eva Wolff sowie Pfarrer Detlev Prößdorf von der Christuskirche in Wiesdorf.