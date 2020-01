Küppersteger Kirche Christus König : Böhm-Architektur bis auf luftige 52 Meter Höhe

Der markante Glockenturm der Christus-König-Kirche in Küppersteg ragt separat neben dem Gotteshaus 52 Meter in die Höhe. Foto: Ludmilla Hauser

Küppersteg Er gilt als Jahrhundertarchitekt und wird nun ebenso alt. Auch in Leverkusen hat Gottfried Böhm Spuren hinterlassen.

Drei Männer. Ein Kirchenbau in Leverkusen. Einer der drei Männer wird auf den Tag 100 Jahre alt. Gottfried Böhm. Architekt. Bildhauer. Visionär. Dass er einmal die Richtung Architektur einschlägt, könnte an den Genen liegen. Sein Vater Dominikus Böhm war schon Architekt, dessen Vater hatte ein Baugeschäft im Süddeutschen. In Offenbach am Main erblickte Gottfried Böhm am 23. Januar 1920 das Licht der Welt, sechs Jahre später verlegte sein Vater das Architekturbüro nach Köln und hinterließ Spuren. Auch in Leverkusen. In Küppersteg entstand nach seinen Plänen 1928 die Kirche Christus König. Eine Saalkirche in Backstein mit hohen Fenstern und dem großen Rundfenster über dem Eingang, das von der Straße zuerst ins Auge fällt.

Das heißt, vielleicht auch erst auf den zweiten Blick. Denn der Glockenturm, der neben dem Gotteshaus steht, ist – mittlerweile wieder – ein ebensolcher Backstein-Hingucker. Hinzugefügt an die Kirche des Vaters vom Sohn. Der 52 Meter hohe Turm kam in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre unter der Leitung von Gottfried Böhm hinzu. Und reiht sich damit ein in eine Reihe von vor allem sakralen, aber auch profanen Bauwerken Böhms in der Region. Bekannt ist unter anderem die Herz-Jesu-Kirche in Bergisch Gladbach-Schildgen mit den vielen spitzen Türmchen hinter einer dicken Mauer. Genauso markant und in der Anfangszeit kontrovers diskutiert: das Rathaus von Bensberg, im Volksmund wird dessen auffälliger Treppenturm Affenfels genannt, das Gesamtgebäude von der nationalen wie internationalen Presse mit Spitznamen versehen. Böhm hatte in den 1960er Jahren den Wettbewerb für das neuen Rathaus gewonnen und die Reste der Burg mit einem Betonbau in Felsenoptik verbunden. Das wohl bekannteste und wahrscheinlich wichtigste Werk Böhms aus der Zeit, als Beton zum Lieblingsmaterial, das Felsartige zur bevorzugten Optik wurde, ist der Wallfahrts-Dom zu Neviges (gehört zu Velbert). Er entstand gut ein Jahrzehnt nach dem Glockenturm in Küppersteg.

Letzterer war in den vergangenen Jahren ein Sorgenkind: Die Stahlbetonkonstruktion unter den Backsteinen war schadhaft, musste ausgetauscht werden. Das war geld- und zeitaufwendig, vier Jahre lang war der Böhm’sche Turm verhüllt. Denn Christus König war das erste Kirchenbauwerk im Bistum, das in Stahlbetonweise gebaut wurde. Die äußere Mauerwand musste in Einzelteilen herausgenommen werden, die neuen Mauersteine in der damaligen Größe gebrannt und so bearbeitet werden, dass sie sich wegen des Denkmalschutzes unauffällig einfügen.