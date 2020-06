Opladen : Attraktionen, Führungen und Rallyes auf dem Naturgut

Opladen Auf dem Naturgut Ophoven informieren die Mitarbeiter am Wochenende, 4. und 5. Juli, über Attraktionen im Gelände, verteilen spannende Rallyes und bieten Führungen für Familien an.

So lohnt es sich zum Beispiel genauer die vielfältige Vogelwelt zu beobachten: Die Spatzen, Amseln, Heckenbraunellen oder Zaunkönige, die auf dem Naturgut zu Hause sind. Sie finden hier genügend Nistmöglichkeiten in Baumhöhlen, Vogelhecken oder Nistkästen. Zudem ein reichhaltiges Nahrungsangebot an Insekten und Spinnen. Ihre Nester und Spuren aus Abdrücken und Federn bieten dem aufmerksamen Beobachter Einblick in das Leben der Tiere. Das Gelände ist täglich von 7 bis 19 Uhr zugänglich, der Infostand bei schönem Wetter am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr besetzt. Jeweils um 14 Uhr gibt es einen kostenfreien Natur-Erlebnis-Spaziergang.