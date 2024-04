Luftclub lädt Besucher zur Landung ein Atlantikflieger landet mit Kunstflugzeug in Leverkusen

Der 1947 gegründete Luftsportclub Bayer Leverkusen (LSC) ist heute einer der größten Luftsportvereine Deutschlands. Der Verein zählt rund 500 Mitglieder, die fliegerisch in unterschiedlichen Sparten tätig sind. So bietet der Verein eine große Modellflug-Sparte, die einen eigenen Modellflugplatz in Köln-Fühlingen unterhält. Gleitschirm-, Ultraleicht-, Segel- und Motorflug finden am 1959 eröffneten Flugplatz Kurtekotten auf einer 1000 Meter langen Graspiste in nahezu Nord-Süd-Ausrichtung statt. Über Leverkusen und dem Bergischen Land sind auch die Heißluftballons sowie das Bayer-Heißluftschiff des Vereins regelmäßig zu sehen.