Atelierkurs von Bayer Kultur : „Land-Art“ aus Zweigen und Kürbis

Kleine Künstler waren am Samstag beim Atelierkurs kreativ.

Die einen bezeichnen es als Bastel-, die anderen als Kunstwerkstatt. Am Ende kommt das gleiche heraus: Gegenstände, an denen sich Kinder und Erwachsene erfreuen können. Speziell an Kinder zwischen sechs und elf Jahren richten sich alle acht Wochen die Atelierkurse, die an aktuelle Themen der Bayer Kultur-Spielzeit angelehnt sind. Zum jüngsten Werkstattnachmittag „Land-Art“ reisten am Samstag zwölf Kinder aus der Umgebung an, um unter Leitung der Kunstpädagoginnen Michaela und Sylle Oberhaus neue und spannende Ideen umzusetzen. Das Angebot ist grundsätzlich kostenfrei und entsprechend schnell ausgebucht.