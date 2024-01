Panne bei den TBL Asphaltarbeiten am Rennbaumkreisel bleiben liegen

Peinliche Panne bei den Technischen Betrieben (TBL): Entgegen der Ankündigungen wurden die letzten Deckschichtarbeiten am Kreisverkehr Rennbaumstraße/Stauffenbergstraße am vergangenen Wochenende nicht ausgeführt. Schuld sei eine „bauausführende Firma“, entschuldigen sich die TBL in einer Pressemitteilung. Die Firma habe „getroffene Vereinbarungen und Zusagen nicht eingehalten“. Die angekündigten Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Ein- und Ausfahrt Pommernstraße/Stauffenbergstraße blieben liegen. Ein neuer Termin für die Arbeiten soll nun gefunden werden.