Ungewöhnliches Konzert in der Marienschule : „Art Tonale“ sorgt in der Marienschule für gesungene Wellness

„Art Tonale“ sorgt in der Marienschule für gesungene Wellness

Ungewöhnliches Konzert in der Marienschule

Schummrig schön: Fast wie in einem großen Wohnzimmer saßen die Zuhörer in lockerer Runde auf gemütlichen Sitzen im Raum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Nach einem Konzert im Wald fasziniert der Chor jetzt mit einem Programm zwischen gemütlichen Sitzsäcken und in atmosphärischer Beleuchtung.

Gemütlich legte sich Christa auf die Récamiere in der Aula der Marienschule. Die war mit gemütlichen Liegen, Stühlen und Sitzsäcken vollgestellt. Hin und wieder, erzählte Christa, seien ihr die Augen zugefallen. Und damit hatte der Chor „Art Tonale“ sein Ziel für das abendliche Konzert erreicht.

Wellness für Ohren, Körper und vor allem Geist hatten die einstündigen Darbietungen in verscheidenen Sprachen sein sollen – der Plan ging auf. Die geschätzt 70 Zuhörer saßen sich in einem Kreis gemütlich gegenüber, während die Protagonisten sich je nach Stück um das Publikum herum verteilten. Das, so betonte Vereinsvorsitzende Marita Ritter, gereiche den Darbietungen zum Vorteil.