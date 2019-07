Art Tonale in der Remigiuskirche : Feiner A-cappella-Gesang und verzweifelte Bitte um Frieden

Der Chor Art Tonale begeisterte die Zuhörer beim Konzert in der Remigiuskirche

Die Trübungen in den Harmonien lassen bereits nichts Gutes ahnen, obwohl die abwechselnden Frauen- und Männerstimmen im „Kyrie“ am Anfang der Missa Brevis von Zoltán Kodaly noch zart auf dem ruhigen Orgelteppich liegt. Mit dem Einsatz der hohen Solo-Sopranen wird das Anliegen deutlich. Ihr Gesang vermittelt nicht jubelnde Engelscharen in himmlischen Höhen, sondern durchaus irdisches Entsetzen und angsterfüllte Schreie, die nicht zum Einkuscheln der Zuhörer gedacht sind, sondern fast körperlich die Situation bei der Entstehung dieser Musik deutlich machen.

Kodaly schrieb diese Messe im Zweiten Weltkrieg während der Dauer-Bombardierung Budapests im Bunker. Das stellte Chorleiter Volker Wierz der Aufführung in der Remigiuskirche voran, um die Besucher entsprechend vorzubereiten. Doch sein Chor Art Tonale, der insbesondere in den solistischen Passagen (von professionellen Sängern aus eigenen Reihen) den Schrecken von Krieg und Zerstörung in die Ohren pflanzte, fing die Zuhörer auch immer wieder ein, nahm sie mit weichen Melodieführungen und behutsam geformten Harmoniewechseln wieder in die Arme.