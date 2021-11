Arena Alaaf in Leverkusen : Jecken feierten begeistert fünf Stunden Karneval pur

Leverkusen Singen, tanzen, lachen – beste Stimmung herrschte unter den fast 2000 Besuchern in der Arena. Sie genossen die Auftritte der Spitzengruppen aus dem Kölner Fastelovend und der zahlreichen Tanzgruppen.

Glück für alle Karnevalsjecken, die am Samstag früh genug gekommen waren. Denn die Warteschlange vor dem Eingang war sehr lang. Das lag vor allem an den strengen Kontrollen. Zutritt hatte nur, wer geimpft oder genesen war. Bis auf wenige Ausnahmen legten fast 2000 kostümierte Besucher aus Stadt und Umgebung die geforderten Nachweise vor. Und konnten so – fünf Tage vor dem offiziellen Sessionsstart – den Beginn der dritten „Arena Alaaf 2021“ in Leverkusen miterleben.