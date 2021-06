Tag der Architektur in Leverkusen : Eine grüne Idylle mit japanischen Einflüssen

Leverkusen Um auf die architektonische Vielfalt des Landes aufmerksam zu machen, ruft die Architektenkammer NRW seit 25 Jahren zum Tag der Architektur auf. Am Wochenende standen landesweit 117 Objekte im Mittelpunkt, darunter der rundum erneuerte Garten von Doris und Herbert Stillings in Wiesdorf.

Seit 30 Jahren leben Doris und Herbert Stillings schon in einem der alten Bayern-Häuser in der Karl-Krekeler-Straße. Doch erst vor wenigen Jahren, als sie das Haus im Eigentum erwarben, trauten sie sich mit Hilfe von Landschaftsarchitektin Yvonne Göckemeyer an die Umgestaltung des alten 400 Quadratmeter großen Gartens. „Wir waren vor ein paar Jahren selbst mal Besucher eines Objekts zum Tag der Architektur. Da haben wir den Entschluss gefasst, auch unseren Garten mal vernünftig umzugestalten“, erinnert sich Herbert Stillings.

2015 wurde der neue Garten schließlich geplant und 2016 umgesetzt. Entstanden ist dabei eine grüne Idylle mit japanischen Einflüssen in der Auswahl der Pflanzen und Dekoration sowie einem Wasserspiel. Dem Paar war wichtig, sowohl morgens als auch am Nachmittag ein schönes sonniges Plätzchen zum Verweilen zu haben. Hinter dem Haus auf der Nordseite wurde dafür der alte Rasen entfernt. An seiner Stelle wurden große Betonplatten verlegt, gesäumt von kleinen Natursteinen. Optisch ergibt das ein Wechselspiel auf dem Boden. Hier können Stillings am Nachmittag ein wenig Sonne genießen, während die morgens lieber auf der Ostseite sitzen.