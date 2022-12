Schlebusch So könnte Leverkusens Vorzeigeschule aussehen

Frontalunterricht und lange Schulflure waren gestern. Lichte Schulgebäude mit offenen Lernlandschaften sind morgen. Denn schließlich muss sich Schularchitektur auch der modernen Pädagogik anpassen. Von Lern- und Teamhäusern, von modularer Bauweise und Typisierung ist die Rede. In der Nachbarstadt Köln entstehen offene Lernlandschaften, in München sind erste Ergebnisse zu sehen. Bei der Suche nach solchen Bauten richtet sich der Blick allerdings noch eher nach Skandinavien und in die Niederlande. Dort werden seit über zehn Jahren Schulen mit offenen Lernlandschaften gebaut. Ein Schlüsselbegriff neuer Schulbaukonzepte ist das Cluster, und eine solche Cluster-Schule soll nun in Schlebusch entstehen. Es ist eines der ambitioniertesten Leverkusener Schulbauprojekte seit langem. Nun nimmt es weiter Kontur an. Eine inzwischen beschlossene Ratsvorlage der Verwaltung nennt Details.