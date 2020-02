Rheindorf: Kampfmittelräumdienst ist nochmal aktiv : Archäologie-Arbeit an Solinger Straße liegt erstmal auf Eis

Rheindorf Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf legt Hand an der Solinger Straße Hand an. Auf einer sieben Hektar großen Fläche zwischen Rheindorf und Opladen hatten im November archäologische Untersuchungen vom Landschaftsverband Rheinland begonnen.

Denn das Areal, das als Gewerbepotenzialfläche gilt, weist historische Bodenstrukturen auf. Am so genannten Rosendahlsberg, an der Grenze zwischen Rheindorf und Langenfeld, nicht weit entfernt von dem künftigen Gewerbegebiet, entdeckte Friedrich Springensguth im Auftrag der Köln-Bonner Museen in den Jahren 1911 und 1912 hunderte Brandgräber, später fand der Archäologe in der Nähe weitere Gräber, holte Grabbeigaben aus Eisen, Silber, Bronze, Glas, Horn, Pferdeknochen, Münzen und mehr aus der Erde – aus Epochen von der Steinzeit bis in die Germanenzeit.